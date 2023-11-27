В ОДКБ призвали не делать выводов об отсутствии Армении на сессии в Минске Генесек ОДКБ призвал не делать выводов об отсутствии Армении на сессии в Минске

Фото: odkb-csto.org

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов призвал не делать категоричных выводов из-за отсутствия представителей Армении на сессии в Минске, передает ТАСС. По его словам, Ереван был и остается союзником ОДКБ. Причины непосещения Арменией встречи делегатов этой организации в Белоруссии носили технический характер, добавил он.

На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации [отсутствия делегации Армении] какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано, — указал Тасмагамбетов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия надеется на скорое возобновление Арменией полноценного участия в мероприятиях ОДКБ. Он назвал Ереван другом Москвы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ. Глава кабмина выразил надежду, что коллеги по организации поймут его решение.

Также спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не будет участвовать в заседании ОДКБ, которое пройдет в декабре. По его словам, он считает свое участие в мероприятии неуместным.