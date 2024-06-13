В ОДКБ отреагировали на заявления Пашиняна Секретариат ОДКБ: Армения остается полноправным членом ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ОДКБ на фоне заявлений Пашиняна исходят из того, что Армения остается полноправным членом блока, заявили в секретариате организации в ответ на запрос NEWS.ru. Там сослались на заявление МИД Армении о том, что республика пока не выходит из блока.

Обращаем Ваше внимание на соответствующий комментарий Министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна: «Пашинян не говорил, что мы выходим из ОДКБ, он сказал, что мы решим, когда выйти». В этой связи исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом Организации, — говорится в заявлении.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

Позже глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ. По его словам, глава правительства сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации, отметив, что Ереван «назад уже не вернется».

После этого армянский премьер заявил, что Армения может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.