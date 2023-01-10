В ОДКБ отреагировали на отказ Армении от совместных учений Штаб ОДКБ: прорабатывается план проведения учений вместо Армении в других странах

В Объединенном штабе ОДКБ прорабатывается план проведения в 2023 году совместных учений с миротворческими силами организации не в Армении, а на территории других стран-членов ОДКБ, сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович. Он отметил, что министерство обороны Армении уже сообщило о нецелесообразности проведения на территории страны совместных учений.

В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств — членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год, — сказал Щегрикович.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение на территории республики учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван может выйти из ОДКБ в том случае, если Россия и другие союзники не начнут выполнять свои обязательства. По его словам, в Организации Договора о коллективной безопасности опасаются перспектив потери Армении. Сам он опасается того, что «Армения потеряет ОДКБ». Процесс выхода Армении из состава организации может начаться до конца февраля 2023 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Армения останется в составе ОДКБ.