В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном В ОДКБ объяснили отсутствие встречи Зася с Пашиняном визитом последнего в Нью-Йорк

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась не смог встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время своей миссии в страну, так как тот в это время находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Делегация провела ряд встреч с руководителями республики и посетила границу с Азербайджаном, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь (ОДКБ) не общался с Пашиняном, так как он улетел в Нью-Йорк на 77-ю Генассамблею ООН в это время, — сказал Зайнетдинов.

Ранее сообщалось, что Ереван не будет принимать участие в учениях коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в Казахстане. Власти Армении приняли это решение из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

В Армении усилились призывы покинуть ОДКБ на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Представители внепарламентских партий предложили премьер-министру страны Пашиняну как можно быстрее выйти из организации, а в столице прошли акции протеста.