В Одессе ночью снесли памятник сотрудникам НКВД, которые защищали город от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Как предположили местные жители, монумент стащили, зацепив при помощи тягача. Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, что памятную плиту свалили и повредили надпись. По словам местных жителей, националисты три года назад уже покушались на монумент, но тогда памятник истории удалось отстоять.

В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал «Cлавин», находящийся в центре Братиславы. В МИД Словакии отнеслись к этому снисходительно, что уже на следующий день привело к очередному акту вандализма против монумента Cоветской армии в городе Свидник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что словацкое внешнеполитическое ведомство объясняет эти действия требованием граждан Словакии закончить действия России на Украине, однако фактически это является поощрением варваров, глумящихся над могилами павших. По мнению Захаровой, оправдание осквернения памятников и захоронений — предательcтво своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа в национальном восcтании против гнёта Третьего рейха.