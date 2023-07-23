В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе серьезно пострадал во время взрывов в ночь на 23 июля, сообщает местный горсовет. Уточняется, что пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери. На месте происшествия работают спасатели.

В ночь с 22 на 23 июля <...> был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, — говорится в сообщении городского правительства в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла серия взрывов. Воздушные силы Украины заявили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Минобороны России данную информацию никак не комментировало. Кроме того, в Одессе работала система противовоздушной обороны. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», по городу шла волна крылатых ракет, было зафиксировано не менее семи прилетов, снаряды также направлялись в сторону Очаково, Черноморска и Николаева.

По предварительным данным канала, применялись крылатые и противокорабельные ракеты, а также П-800 и беспилотники «Герань». Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Также СМИ сообщали, что украинские снаряды С-300 падали на землю после запуска, а две ракеты ВСУ не смогли поразить цель и взорвались через несколько минут после запуска. После серии взрывов в Одессе был виден сильный пожар.