В Одессе марш секс-меньшинств окончился столкновениями радикалов с полицией

В Одессе 28 августа прошел гей-парад, спустя короткое время на улице появились радикально настроенная молодёжь и устроила массовую драку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.
В результате инцидента пострадали 29 сотрудников полиции. Правоохранителям
Ранее сообщалось, что в адрес солдата вооружённых сил Украины, уличённого в нетрадиционной ориентации, поступили угрозы. Ряд пользователей Интернета угрожали расправиться с военнослужащим. Основой недовольства общественности является, что такой боец позорит армию Украины.