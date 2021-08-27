В Одессе марш секс-меньшинств окончился столкновениями радикалов с полицией

В Одессе 28 августа прошел гей-парад, спустя короткое время на улице появились радикально настроенная молодёжь и устроила массовую драку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

В результате инцидента пострадали 29 сотрудников полиции. Правоохранителям удалось задержать 51 участника драки, сейчас полицейские Одессы устанавливают личности арестованных. Зачинщикам беспорядков грозят обвинения по статьям о нападении на сотрудников правоохранительных органов и хулиганство. По данным СМИ, радикалы хотели пробиться к автобусу, где размещались представители ЛГБТ-сообщества, но полиция попыталась оттеснить агрессивную толпу и всё завершилось дракой.

Ранее сообщалось, что в адрес солдата вооружённых сил Украины, уличённого в нетрадиционной ориентации, поступили угрозы. Ряд пользователей Интернета угрожали расправиться с военнослужащим. Основой недовольства общественности является, что такой боец позорит армию Украины.