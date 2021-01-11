В ОБСЕ назвали неравной борьбу за пост президента Киргизии

https://static.news.ru/photo/9ea8647a-53fd-11eb-a625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman/Global Look Press

Глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Питер Юэль-Йенсен назвал неравной борьбу на выборах главы государства в Киргизии. По его словам, Садыр Жапаров одержал победу в президентской гонке благодаря преимуществу в финансировании.

По словам наблюдателя, законодательство и основные свободы в ходе выборов в Киргизии были соблюдены, однако в самой кампании преобладал один из кандидатов имел преимущество «в виде несоразмерных финансовых средств и использовании административного ресурса». Это привело к неравным условиям борьбы между претендентами на пост президента.

Представитель ОБСЕ отметил, что преобладание Жапарова было заметно с самого начала. На его избирательную кампанию пришлось более половины всех расходов и практически все оплаченные материалы в СМИ.

С Юэль-Йенсеном согласен и глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Тамаш Мазерич. Он также заявил о неравенстве условий кандидатов в президенты, но при этом отметил соблюдение основополагающих свобод граждан в ходе избирательного процесса, сообщает ТАСС.

Досрочные выборы президента в Киргизии прошли 10 января. Согласно предварительным итогам, Жапаров набрал 79% голосов. Кроме него, на пост главы государства претендовали ещё 16 человек.

Как писал NEWS.ru, в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошедшие в республики выборы назвали «открытыми, конкурентными и абсолютно свободными». Там также отметили высокий уровень организации выборов, обеспечение порядка и отслеживания нарушений.