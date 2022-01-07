В Нур-Султане начали создавать народные дружины

Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане

В столице Казахстана Нур-Султане местные жители начали создавать народные дружины для обеспечения безопасности в городе совместно с правоохранительными органами, сообщает телеканал «Хабар 24». Отмечается, что в состав дружин уже вошли около 500 человек.

Среди добровольцев — спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры. Они намерены защищать мирных граждан от мародёрства, охранять гособъекты и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность столицы, — передаёт телеканал.

Ранее о создании народных дружин было объявлено в Байконуре. Власти города также решили запретить торговать алкоголем, ограничить передвижение с 23:00 до 06:00. Магазины и точки общепита будут закрываться в 22:00.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.