В Нукусе после протестов в больницах оказались тысячи человек Минздрав Каракалпакстана: после протестов в Нукусе госпитализированы тысячи человек

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Глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев заявил, что после протестов против поправок в Конституцию Узбекистана в столице автономии в больницах оказались тысячи человек. По его словам, медицинские учреждения города переполнены, сообщает «Коммерсант».

Тысячи раненых госпитализированы и проходят лечение. Им оказывается медицинская помощь, — цитирует Зияева издание.

При этом министр не уточнил число пострадавших.

Протесты в городе начались 1 июля, когда стало известно о намерении властей Узбекистана лишить регион суверенитета и права выйти из состава страны. Такие нормы содержатся в проекте новой конституции.

Ранее стало известно, что по итогам протестов в Нукусе есть жертвы, сообщил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он уточнил, что погибшие есть как среди мирного населения, так и среди сотрудников правоохранительных органов. Мирзиеев приехал в Нукус еще раз после акций протеста, прошедших в городе 1 июля.