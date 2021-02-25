В небе над Ереваном появилась военная авиация

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Во время шествия премьер-министра Армении Никол Пашиняна по улицам Еревана в небе над городом показалась военная авиация.

На видео, опубликованном изданием Sputnik Армения, виден пролетающий над домами истребитель. Люди, стоящие на площади, приветствует самолёт аплодисментами и свистом.

Как писал NEWS.ru, Пашинян позвал своих сторонников на улицы. Армянский премьер выступил с речью, заявив, что обстановка в стране тяжёлая, но управляемая. Он добавил, что уволенные им командиры Генштаба остаются его «братьями, солдатами Родины». Кроме того, Пашинян сообщил, что не собирается бежать из страны.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.