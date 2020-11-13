В Нагорный Карабах вылетели 30 специалистов МЧС

https://static.news.ru/photo/2c99c1d2-2746-11eb-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/facebook.com

Оперативная группа МЧС России из 30 человек вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский в Нагорный Карабах. Она будет оказывать помощь местному населению.

Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. По его словам, также приведена в готовность сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров министерства и 20 единиц техники. Кроме того, ведомство может отправить в регион аэромобильный госпиталь.

Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению, — цитирует ТАСС Зиничева.

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России сообщили, что Минобороны РФ приступило к формированию в Карабахе Межведомственного центра гуманитарного реагирования. В него войдут представители МИД, Погранслужбы ФСБ России, оперативная группа МЧС и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили о подписании меморандума о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта между Москвой и Анкарой.