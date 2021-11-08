Армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле в окрестностях Шуши

Представители армянской стороны заявили о стрельбе в Карабахе стороны азербайджанских военных 8 ноября. По их информации, в районе города Шуша погиб один мирный житель, трое получили ранения.

Около Шуши азербайджанцы стреляли в людей, работающих на водопроводных трубах: один человек погиб, трое ранены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все четверо были доставлены в Степанакертский медцентр, один из них скончался в медучреждении. СНБ, полиция и следователи выясняют обстоятельств инцидента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим перемирия в зоне карабахского конфликта соблюдается не полностью. Он обвинил Азербайджан в попытках скомпрометировать деятельность российских миротворцев в Карабахе, о чём, по его словам. Свидетельствуют факты гибели армянских военнослужащих.