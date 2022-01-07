В МВД Казахстана опровергли информацию о бое в пригороде Алма-Аты

В МВД Казахстана не подтверждают информацию о боестолкновении в пригороде Алма-Аты, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Ранее появилась информация о стрельбе в районе посёлка Райымбек. В свою очередь местные жители рассказали, что слышали отдельные выстрелы и очереди из огнестрельного оружия.

Мы не подтверждаем эту информацию, — передаёт агентство сообщение МВД.

Очевидцы среди местных жителей, с которыми общался корреспондент агентства, отметили, что никакого боя у Райымбека не было и они слышали только одиночные выстрелы и залпы из огнестрельного оружия.

Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о бое, который вечером 8 января шёл в районе населённого пункта Райымбек. Он находится у трассы, ведущей в Бишкек, примерно в 15 км от Алма-Аты.

Днём очевидцы выложили кадры очередной перестрелки в центре Алма-Аты, где периодически возникают уличные бои. В городе также были слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди. Обстрелу также подверглась больница, в которую ворвались вооружённые боевики и потребовали оказать медицинскую помощь раненым протестующим.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.