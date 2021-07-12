В МВД Казахстана назвали число задержанных террористов

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В Казахстане при урегулировании ситуации с протестами были задержаны около четырёх тысяч террористов. Об этом сообщает издание Vласть со ссылкой на МВД страны.

До четырёх тысяч террористов задержаны в Казахстане, — сообщило СМИ.

Отмечается, что наибольшее число задержаний приходится на Алма-Ату. Также издание подчёркивает, что в ходе зачистки «пресечена деятельность свыше 100 лиц».

По информации МВД Казахстана, задержанным грозит пожизненное заключение.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.