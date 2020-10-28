В Белоруссию пытались проникнуть иностранные инструкторы

https://static.news.ru/photo/fe35f8e8-191b-11eb-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Власти Белоруссии пресекли въезд в страну до тысячи иностранных инструкторов, специализирующихся на обучении протестующих. Об этом заявил глава белорусского МВД Юрий Караев в интервью, которое опубликовал в своём Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

До тысячи пытались проникнуть. К счастью для нас и к сожалению для них, работает прекрасно Госпогранкомитет, который профессионально отсекает их. И такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть, — заявил Караев.

По его словам, белорусская погранслужба не пропустила за прошедшую неделю около 600 иностранцев — молодых людей, которые не смогли чётко пояснить цели своего визита в страну. В основном они прибывали с Украины, из Польши и Литвы.

Караев подчеркнул, что основные платформы коммуникации протестующих — Telegram-каналы и чаты.

Как писал ранее NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредства. По словам Лукашенко, после того как протестующие были вытеснены из центральных районов, они отправились в спальные районы, где стали нарушать правопорядок и даже «вскрывать квартиры».

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.