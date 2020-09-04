В МВД Белоруссии прокомментировали задержание студентов МГЛУ

https://static.news.ru/photo/43daa862-eea6-11ea-85db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские правоохранители задерживают молодых людей в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) в рамках административного процесса. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова подчеркнула, что задержания не связаны «с событиями сегодняшнего дня».

Сотрудники ОМОН в настоящее время в МГЛУ никого не задерживают, там есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня, — цитирует ТАСС Чемоданову.

Она подчеркнула, что в МГЛУ находились исключительно сотрудники милиции, которые «в рамках проверки материалов провели административные задержания некоторых людей, которые изначально были ими обозначены».

Как писал NEWS.ru, три микроавтобуса с ОМОНом приехали во двор Лингвистического университета в Минске. Там начались задержания студентов. На автобусах не было номеров. На видеозаписях, которые публикуют журналисты, молодых людей задерживают люди в гражданской одежде с закрытыми лицами. До того как в здании появились силовики, студенты пели на английском языке «Марсельезу» — гимн Французской Республики.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.