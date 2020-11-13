В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств в Минске

https://static.news.ru/photo/b6956828-274b-11eb-8acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Белорусское МВД подтвердило применение спецсредств в отношении участников протестов в Минске.

Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске, — сообщила ТАСС представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики применили слезоточивый газ, а также использовали светошумовые гранаты для разгона протестующих недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске. На видеозаписях, опубликованных в Telegram-каналах и СМИ, видно, как силовики распыляют газ против нескольких десятков демонстрантов, собравшихся на тротуаре. После этого протестующие разбегаются врассыпную.

Как сообщал правозащитный центр «Весна», в Минске уже задержали более 200 участников несанкционированной акции. Почти всех протестующих задержали в Минске, также есть сведения о задержанных в Витебске, Новогрудке, Гомеле, Светлогорске и Бобруйске. Список представлен на сайте организации, он обновляется и дополняется.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.