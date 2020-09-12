В МВД Белоруссии объяснили использование водомёта против протестующих

https://static.news.ru/photo/f7c42896-f5e3-11ea-a3ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило 13 сентября применение водомёта правоохранительными органами в отношении участников акции протеста в Бресте.

В Бресте около 16:50 было заблокировано движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова — бульвара Космонавтов, <...> создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. Для восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомёт, — сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она пояснила, что около тысячи человек в центре перекрёстка пели песни, водили хороводы и выкрикивали различные лозунги.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Бреста применили водомёт для разгона протестующих. Одновременно силовики начали задерживать активистов.

В Минске 13 сентября также проходит очередная акция протеста. По словам очевидцев, в ней принимают участие более 150 тысяч протестующих. Митингующие сформировали несколько крупных колонн. Одна из них пошла по проспекту Независимости в направлении резиденции главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и победу одержала основной конкурент действующего главы государства Светлана Тихановская.