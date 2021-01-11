В Москве начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

https://static.news.ru/photo/c256b298-5400-11eb-95fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приступили к трёхсторонним переговорам в Москве.

Алиев и Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем региона. Особый упор будет сделан на оказание помощи людям, пострадавшим от военных действий. Также стороны обсудят развитие торгово-экономических связей.

Перед трёхсторонней встречей президент России провёл совещание, на котором были обсуждены вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на территории Южного Кавказа. На встрече присутствовали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и начальник СВР Сергей Нарышкин, передавал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.