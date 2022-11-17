В Москве еще раз напомнили про армяно-азербайджанское урегулирование NEWS.ru публикует подборку фотографий со встречи российских и азербайджанских экспертов на площадке РСМД

Фото: NEWS.ru

Во время заседания Российско-азербайджанского экспертного совета

В Москве 17 ноября прошло второе заседание Российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС), посвященное 30-летию дипломатических отношений между двумя странами и перспективам развития сотрудничества, организованное Российским Советом по Международным Делам (РСМД) и Центром Анализа Международных Отношений (ЦАМО) Азербайджана. Мероприятие открыли Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов и председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

За 30 лет взаимодействия независимых государств выстроена устойчивая формула стратегического партнерства России и Азербайджана, которая может быть моделью взаимоотношений суверенных игроков в условиях многополярного мира, - отметил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

На заседании стороны "обсудили подходы России и Азербайджана к выстраиванию архитектуры безопасности на Южном Кавказе в условиях новой реальности", говорится в пресс-релизе мероприятия. В очередной раз была подчеркнута общность позиций России и Азербайджана касательно урегулирования ситуации вокруг Карабаха. В частности, речь шла о содействии скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией "на основе согласованных сторонами принципов взаимного признания территориальной целостности и уважения суверенитета". Тогда как если процесс примирения затягивать, то это приведет лишь к появлению дополнительной напряженности в регионе.