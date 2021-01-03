В Молдавии заразились коронавирусом около 146 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/63d51e00-4ddc-11eb-bb9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lutcanu Iuliana/Global Look Press

Количество зафиксированных в Молдавии случаев COVID-19 приближается к 146 тысячам. За последние сутки в стране выявлено 179 заболевших.

В общей сложности за время пандемии в республике заразились 145,8 тысячи человек. Из них выздоровели 133,2 тысячи, а жертвами инфекции стали 3033 человека, сообщается на сайте Минздрава страны.

До 15 января в Молдавии будет действовать режим ЧП. На это время приостановлена работа театров, концертных залов, кинотеатров, ночных клубов. Заведениям общепита запрещено работать в ночное время. Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах и общественном транспорте. В Кишинёве требуется ношение масок при передвижении по улицам.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии задумались о продлении общенационального локдауна, срок которого истекает 10 января. По словам канцлера Ангелы Меркель, данный вопрос будет обсуждаться кабмином с представителями регионов 5 января. Число жертв болезни в стране за всё время пандемии достигло 34 272. В отдельные дни количество летальных исходов превышает тысячу.