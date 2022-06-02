В Молдавии запретили показ российских новостей и аналитических программ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трансляция телеобращения президента Российской Федерации Владимира Путина

Молдавские власти решили одобрить запрет на ретрансляцию программ из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В список этих стран в том числе входит Россия. Такое решение указано в пакете поправок в законы, который был принят 2 июня парламентом страны в окончательном чтении. Об этом сообщил депутат от правящей партии «Действия и солидарности» Раду Мариан в своем Telegram-канале.

В целях защиты информационного пространства вводится запрет на ретрансляцию телевизионных и радиопрограмм информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания. Исключение сделано для контента, произведенного в странах ЕС, США, Канаде и других государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, — написал Мариан.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что пока преждевременно говорить о выходе страны из СНГ. В содружество входят страны, контакты с которыми выгодны Кишинёву. Санду добавила, что вопрос о выходе из СНГ в стране станут обсуждать не раньше, чем Молдавия получит статус кандидата в ЕС.

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил: Майя Санду изменила риторику, связанную с празднованием Дня Победы. Это произошло после осмысления опыта Украины, отметил он. Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит, подчеркнул сенатор.