В Молдавии явка во втором туре выборов президента превысила 50%

https://static.news.ru/photo/088e16f6-2775-11eb-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriel Petrescu/XinHua/Global Look Press

Явка во втором туре выборов президента Молдавии составляет на 21:00 мск 51,89%. Об этом сообщает ЦИК республики.

Участие в голосовании приняли более 1,61 млн граждан Молдавии, самыми активными избирателями стали молдаване от 56 до 70 лет, говорится в сообщении на сайте Центризбиркома республики.

На избирательных участках за пределами страны к настоящему времени проголосовали около 241 тыс. человек. В Приднестровье свои голоса отдали 31,5 тыс. избирателей.

Второй тур президентских выборов проходит в воскресенье в Молдавии. Жители голосуют за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах.

Как сообщал NEWS.ru, в Молдавии заявили о хакерских атаках на электронную систему Центральной избирательной комиссии. Кибератаки удалось отразить. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, кто за этим стоял.

Также в немецком городе Франкфурт-на-Майне неизвестные сообщили о минировании избирательного участка, где проходило голосование на выборах главы Молдавии.