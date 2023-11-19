В Молдавии стартовал второй тур местных выборов

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

В Молдавии стартовал второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, сообщает Sputnik Молдова. В бюллетень для голосования будут включены по два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Избирательные участки открылись в 273 населенных пунктах республики, где победителя не удалось определить в ходе голосования 5 ноября.

Из 544 кандидатов в мэры 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа участников на должность мэра претендуют 158 женщин и 386 мужчин. Выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках в этом населенном пункте.

5 ноября депутат парламента, вице-председатель запрещенной в Молдавии политсилы «Шор» Марина Таубер заявила, что оппозиционную партию «Шанс», которая предлагала альтернативные решения, незаконно сняли с местных выборов. По ее словам, случившееся является нарушением демократических принципов и международного права.

На следующий день стало известно, что действующий глава Кишинева Иван Чебан одержал победу на выборах мэра 5 ноября. Он получил 50,62%, на втором месте расположился кандидат от контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности (ПДС) Лилиан Карп с 28,23% голосов.