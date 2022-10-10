Молдавская оппозиция назвала присоединение к санкциям против России войной Лидер партии «Шор» счел присоединение Молдавии к антироссийским санкциям объявлением войны

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Илан Шор

Лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил, что присоединение Кишинева к антироссийским санкциям стало бы объявлением войны собственному народу. При этом оппозиционный политик в беседе с РИА Новости допустил, что Молдавия может «совершить такую глупость».

Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства [России] — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям, — подчеркнул политик.

Кроме того, Шор указал, что Россия — стратегический партнер Молдавии, с которым необходимо поддерживать честный, открытый диалог.

В настоящее время Шор находится за пределами родины, где его ожидает заключение под стражу. После того как к власти в Молдавии пришла партия «Действие и солидарность», основанная нынешним президентом страны Майей Санду, его лишили парламентского иммунитета. Причиной были названы подозрения политика в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что президент Молдавии Майя Санду намеренно затягивает кризис в стране, надеясь, что Украина при поддержке НАТО победит Россию и Кишинев получит газ бесплатно. Он отметил, что рассчитывать главе республики на такой исход событий не стоит и чрезмерно высокие цены на энергоресурсы не должны отрывать власть от реальности.