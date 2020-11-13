Столкновения полиции Молдавии с оппозицией произошли в Варнице

https://static.news.ru/photo/098e7370-273e-11eb-979a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В молдавском селе Варница группа оппозиционеров заблокировала для ряда жителей населённого пункта проход к избирательным участкам.

Среди участников акции были в том числе депутаты, поддерживающие кандидатуру Майи Санду на пост президента Молдавии, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Митингующие, заблокировавшие переправу через реку Днестр, уверяли, что препятствовали организованной доставке граждан для голосования на выборах.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые силой разогнали участников акции, мешавших местным жителям голосовать. Информации о пострадавших в результате столкновения оппозиционеров с полицией нет.

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Жители голосуют за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Додон, баллотирующийся на второй срок, пообещал не допустить превращения Молдавии в «пушечное мясо» для НАТО в борьбе с Россией.