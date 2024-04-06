В Молдавии отреагировали на атаку БПЛА по воинской части в Приднестровье Премьер Молдавии назвал провокацией атаку БПЛА на воинскую часть в Приднестровье

Молдавия считает провокацией удар дроном-камикадзе по воинской части в Приднестровье, заявил премьер страны Дорин Речан, передает РИА Новости. Политик подчеркнул, что целью этого нападения была попытка дестабилизировать обстановку в непризнанной республике, но провокация не достигла своей цели.

Мы столкнулись еще с одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх, — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар дрона по воинской части в Приднестровье, назвала произошедшее провокацией для обострения и без того напряженной ситуации в регионе. Дипломат подчеркнула, что РФ рассчитывает, что организаторы данной акции осознают, какие опасные последствия могут наступить.

Об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья ранее сообщило Министерство госбезопасности непризнанной республики. По данным ведомства, целью удара была радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.