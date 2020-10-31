В Молдавии открылись избирательные участки на выборах президента

https://static.news.ru/photo/1cec866c-1c05-11eb-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Huifen/XinhuaGlobal Look Press

В Молдавии началось голосование на выборах президента.

В 7:00 по местному времени (в 8:00 по Москве) по всей стране открылось более двух тысяч избирательных участков, ещё 139 точек будут принимать граждан Молдавии за пределами страны.

Отвечать за безопасность в ходе выборов будут более шести тысяч сотрудников правоохранительных органов, на избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения. Всем избирателям при голосовании выдаются средства индивидуальной защиты в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Голосование на выборах продлится до 21:00 по местному времени (до 22:00 по мск).

За ходом голосования будут следить около двух тысяч местных и более 300 иностранных наблюдателей.

На 1 ноября был назначен первый тур голосования на президентских выборах. Граждане выбирают нового лидера страны на следующие четыре года. По закону, явка на первом туре должна превысить 33,3%.

Победителем на выборах признают кандидата, который наберёт более 50% голосов. Если никто из баллотирующихся в президенты Молдавии не получит поддержку более половины граждан, состоится второй тур голосования, в ходе которого победит тот, кто наберёт простое большинство голосов.

В 2020 году ЦИК Молдавии зарегистрировал восемь кандидатов в президенты страны. Ожидается, что главная борьба за президентский пост разразится между действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьер-министром Майей Санду.

Как сообщал NEWS.ru, Игорь Додон отмечал, что власти Молдавии не видят признаков готовящихся провокаций и не ждут акций протеста после выборов в стране, хотя силовые структуры готовятся к любому развитию событий.