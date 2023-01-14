В Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны

Фото: shutterstock.com

Молдавские военнослужащие не зафиксировали 14 января никаких нарушений воздушного пространства страны, сообщила пресс-служба военного ведомства республики в соцсетях. Так министерство отреагировало на информацию о падении фрагментов ракеты в приграничном районе на севере Молдавии. В ведомстве пообещали предоставить дополнительные сведения после изучения специалистами фрагмента ракеты с электронными компонентами.

Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова, — говорится в сообщении министерства.

В граничащем с Украиной Бричанском районе Молдавии на севере страны были обнаружены обломки ракеты, сообщила пресс-служба МВД республики. Части снаряда упали в коммуне Ларга, на место инцидента выехали оперативные службы. Ранее днем на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в нескольких городах прогремели взрывы.

Схожий инцидент произошел 5 декабря: тогда неразорвавшаяся ракета упала в городе Бричаны. О жертвах и пострадавших представители МВД не сообщили, также в ведомстве не уточнили, чья именно ракета прилетела на территорию страны.