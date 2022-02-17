В Молдавии не исключили разрыва «Газпромом» контракта из-за аудита

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил в эфире телеканала Jurnal TV, что существует возможность, что «Газпром» не признает результаты аудита долга национальной компании «Молдовагаз» и сможет расторгнуть контракт на поставку газа в республику. Согласно его информации, молдавская сторона не смогла ознакомиться с условиями проведения аудита, поскольку хотела провести полную проверку.

Существует риск, что «Газпром» не признает итоги аудита? «Газпром» прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углублённый аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого «Газпром» может расторгнуть действующий контракт, — заявил Спыну.

Компания «Молдовагаз» расплатилась с российским холдингом «Газпром» за поставленный в Молдавию газ за январь 2022 года. Сумма платежа составила $51,1 млн.

Ранее сообщалось, что стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил руководитель газораспределительной компании страны «Молдовагаз» Вадим Чебан, добавив, что это может привести к росту тарифов в стране.

Ранее страны договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет, что является катастрофой для населения.