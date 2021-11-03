В Молдавии могут повысить тариф на газ для потребителей более чем вдвое

Компания «Молдовагаз» обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с предложением о повышении тарифа для потребителей в 2,2 раза. Информацию об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ПРАЙМ. Необходимость возникла после продления на пять лет контракта на поставку газа с «Газпромом», о чём 29 октября договорились власти Молдавии.

АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 4128 ($235) до 9396 леев ($536) за тысячу кубометров, — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера страны Андрея Спыну, цена на голубое топливо уже с ноября составит около $450 за тысячу кубометров. В связи с этим возникла необходимость в пересмотре тарифа, который сегодня составляет 4,3 лея (25 центов).

Также предполагается увеличение расценки на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления — она возрастёт с $245 до $586 за тысячу кубометров, среднего давления — с $230 до $494. В сетях высокого давления она вырастет с $223 до $476 за тысячу кубометров.

Для газотранспортных сетей тариф предлагается повысить на $298 за тысячу кубометров.

Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен. Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания, — отметили в «Молдовагазе».

Местное законодательство регламентирует процессы тарификации, в связи с чем «Молдовагаз» после проведения предварительных расчётов обращается в НАРЭ, чтобы попросить о пересмотре тарифа. Агентство проводит проверку данных и расчёты и само определяет, по какому тарифу будут платить жители республики. НАРЭ может также не согласиться с условиями газовой компании и рассчитать тариф самостоятельно.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала жестокой игрой России переговоры с «Газпромом» на фоне газового кризиса в республике. Она также заверила, что власти страны приложат усилия для поисков альтернативных источников топлива.