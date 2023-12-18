В Молдавии готовят денонсацию двух договоров в рамках СНГ Молдавия готовит денонсацию договоров по поддержанию мира в рамках Содружества

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Парламент Молдавии готовится к денонсации соглашений о борьбе с терроризмом и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, сообщает ТАСС. В правительстве страны ранее заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества.

Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. По его словам, приднестровский конфликт мог бы быть надежно урегулирован еще 20 лет назад, но НАТО и ЕС тогда «торпедировали уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что самую большую угрозу для национальной безопасности республики представляет Россия. Так она объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией. Также, по ее словам, Кишинев «покончил с энергетической зависимостью» от России.

Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений.