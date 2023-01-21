В Молдавии допустили отказ от нейтралитета ради «крупного альянса» Президент Молдавии Санду допустила отказ от нейтралитета ради вступления в «крупный альянс»

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Майа Санду

Молдавия может отказаться от нейтралитета ради присоединения к «крупному альянсу», ответила президент страны Майя Санду на вопрос о возможности вступления в НАТО. По ее словам, которые приводит Politico, задуматься о принятии такого решения Кишинев заставляет украинский конфликт.

Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя самим, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса, — сказала глава государства.

Она подчеркнула, что в случае, если граждане Молдавии примут решение сменить нейтралитет на присоединение к блоку, то это должно произойти посредством демократического процесса.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев планирует в мае 2023 года начать переговоры по вступлению в Евросоюз. При этом он отметил, что республика должна одновременно выполнять условия, поставленные в ЕС, и заниматься урегулированием кризисов.

Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску, в свою очередь, указал, что данный процесс может занять 20-30 лет, он может продолжаться и после формального принятия страны в ЕС в виде интеграции, которая подразумевает вхождение в Еврозону и Шенгенскую зону.