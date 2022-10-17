В МО Белоруссии предупредили о превентивных мерах для недопущения нападения

Фото: МВД Беларуси

Вооруженные силы Белоруссии оставляют за собой право прибегнуть к превентивным мерам стратегического сдерживания для недопущения нападения, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко на брифинге для атташе, аккредитованных при Министерстве обороны страны. Он также отметил наличие высокого уровня напряженности вокруг республики, вызвавшего необходимость принятия комплекса дополнительных мер стратегического сдерживания.

Республика Беларусь оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения, — сказал Ревенко.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее отметил, что совместная региональная группировка войск России и Белоруссии приступила к своим задачам по защите Союзного государства. Он отметил, что совместные силы не собираются ни на кого нападать и все проводимые мероприятия — это «лишь реакция на действия оппонентов».

Глава Минобороны Белоруссии также заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.