В МО Белоруссии опровергли информацию о запрете выезда из республики

Фото: gpk.gov.by

В пресс-службы Минобороны Белоруссии опровергли информацию о запрете выезда с февраля 2023 года за пределы республики мужчинам, не прошедших проверку военного учета. Ранее подобную информацию распространил военком Брестской области полковник Олег Коновалов. Министерство отреагировало на слова военнослужащего, назвав их недостоверными.

В связи с обращениями средств массовой информации по факту недостоверного комментария военного комиссара Брестской области полковника Олега Коновалова информируем: к гражданам Белоруссии которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны, — написали в Telegram-канале военного ведомства республики.

В министерстве добавили, что пройти проверку воинского учета можно в любое время в военкоматах по месту жительства.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о приведении в готовность к выполнению боевых задач артподразделений 11-й отдельной механизированной бригады ВС республики. В пресс-службе министерства пояснили, что подготовка войсковых формирований происходит в рамках боевого слаживания РГВ республики и России.