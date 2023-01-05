В Минобороны Белоруссии анонсировали совместные летные учения с ВС РФ

Фото: Министерство обороны Республик Беларусь

Вооруженные силы Белоруссии планируют провести совместные летно-тактические учения с ВС РФ, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС. Также представители министерства заявили, что на территорию республики продолжает пребывать спецтехника ВС РФ, в связи с чем также будет проведено боевое слаживание.

В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ, планируется проведение совместного летно-тактического учения, — сказано в сообщении.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусско-украинской границе случаются провокации с украинской стороны. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.

До этого стало известно, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев заявил, что Минск не исключает провокации со стороны Киева. По его словам, также рассматривается еще одна версия — неисправность снаряда.