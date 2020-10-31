В миссии наблюдателей СНГ заявили о хорошей организации выборов в Молдавии

Президентские выборы в Молдавии организованы на хорошем уровне. Об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ, первый заместитель председателя исполкома Содружества Виктор Гуминский.

На тех участках, на которых мы побывали, были приятно удивлены высокой организацией голосования. Мы каких-то замечаний на участках не заметили, — цитирует ТАСС представителя миссии.

При этом Гуминский выразил обеспокоенность провокациями, которые были инициированы оппозицией на участках, открытых на правом берегу Днестра для граждан непризнанного Приднестровья.

По нашим данным, там участвовали депутаты парламента. Это, конечно же, грубое нарушение, — отметил наблюдатель.

Ранее депутат парламента от Партии действия и солидарности Игорь Гросу, возглавляя колонну из участников боевых действий в Приднестровье и местных жителей, заблокировал дорогу в село Варница, где располагался участок для голосования.

Как сообщал NEWS.ru, к молдавским полицейским поступили 43 сообщения о нарушениях на выборах президента.