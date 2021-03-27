В Минздраве Украины обескуражены ситуацией с коронавирусом в стране

https://static.news.ru/photo/f5668f1a-8fd2-11eb-9a95-96000091f725_660.jpg Фото: Yurii Rylchukukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине обескураживает своим масштабом. Ведущий инфекционист Минздрава страны Ольга Голубовская констатировала, что никогда прежде смертность не была столь высокой.

Никогда мы не хоронили за короткий промежуток времени такое количество людей, а сейчас — относительно молодых людей, хотя я не сторонник делить по возрастам приоритеты в оказании медицинской помощи, с чем сейчас столкнулись многие страны, — написала Голубовская в Facebook.

Она посетовала на то, что врачи уже устали сообщать людям о том, что их родственник скончался от коронавируса. Увы, констатирует специалист, не существует «стоп-крана», который может быстро остановить воспалительную реакцию, — тем более когда оказывается, что время упущено.

Накануне стало известно, что большинство регионов Украины оказались в «красной зоне» по коронавирусу. Как следует из данных, обнародованных Минздравом страны, максимальный уровень опасности присвоен 13 регионам страны из 25.

Как писал NEWS.ru, публицист и политолог Анатолий Вассерман считает критической ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Украине. Он констатировал, что Киев идёт на всё, чтобы поддерживать антироссийскую пропаганду, не заботясь о жизнях граждан. Так Вассерман оценил отказ Украины от закупки российских вакцин.