В Минском районе начали задерживать протестующих

https://static.news.ru/photo/543ca880-fdb6-11ea-a6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Минске начались протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщениям очевидцев, в агрогородке Лесной (Минский район) начались задержания.

Об этом пишет TUT.BY в своём Telegram-канале. Также стало известно, что на площади Независимости собираются люди в поддержку Лукашенко. В центр города съезжается военная и полицейская техника. Накануне белорусские Telegram-каналы распространили информацию с призывом к жителям страны выйти на акции протеста в 18:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии.

Белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов считает, что власти при проведении тайной церемонии руководствовались соображениями безопасности. Однако, как заявил эксперт в беседе с NEWS.ru, такая процедура демонстрирует прежде всего слабость Лукашенко и его страх перед народом.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.