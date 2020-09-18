В Минске женщины попытались отнять микрофон у журналистки госканала

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В белорусской столице участницы несанкционированного «женского марша» предприняли попытки отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию своего корреспондента с места событий. По его данным, в несанкционированном митинге оппозиции приняли участие около двух тысяч человек, женщины вышли в красно-белых и блестящих одеждах.

Когда колонна митингующих, двигающаяся по улице Сурганова, подошла к улице Якуба Коласа сотрудники ОМОН начали задержания. Незадолго до этого участницы марша попытались отобрать микрофон у журналистки госканала, а её оператору подставили подножку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время женского «Блестящего» марша, который 19 сентября проходит на территории Минска, силовики попытались задержать мотоциклиста. Однако участникам акции протеста удалось отбить у полиции байкера.