В Минске заявили об угрозе Союзному государству со стороны Запада Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил об угрозе Союзному государству со стороны Запада

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Коллективный Запад угрожает России и Белоруссии, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в ходе встречи с активом Брестской области. Он пояснил, что прежде всего все вызовы, которые исходят от стран Европы и США, направлены в адрес Союзного государства. По его словам, Белоруссия оказалась между двух лагерей столкновения интересов, сообщает EADaily.

Мы находимся между двух лагерей столкновения интересов — Востоком и Западом. С одной стороны Российская Федерация и Китай, у которых нормальные здравомыслящие идеи, с другой — Запад, пытающийся столкнуть лбами эти два больших лагеря, — отметил Вольфович.

Он также напомнил о военном присутствии Североатлантического альянса вблизи границ России и Белоруссии. Госсекретарь уточнил, что за последнее время увеличилось количество учений, которые проводят европейские военные, а на данный момент завершается крупный маневр «Защитник Европы 2023». Вольфович подчеркнул, что также выросло присутствие военных самолетов в воздушном пространстве Польши и стран Прибалтики, а также стали чаще проводиться тренировки стратегической авиации на польских и литовских полигонах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что российское ядерное оружие появилось на территории страны для сдерживания военных сил потенциальных стран-агрессоров. Он отметил, что размещение вооружения было его личной просьбой к России. Президент республики подчеркнул, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.