В Минске завершился многотысячный протестный марш

https://static.news.ru/photo/db1a2360-1160-11eb-a01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Очередная акция протеста завершилась в Минске. Участники постепенно расходятся по домам.

Марш начался в 14:00, когда протестующие двинулись в сторону Минской кольцевой дороги. Они прошли мимо крупных заводов. Накануне оппозиция призывала персонал предприятий участвовать в акции. На пересечении Партизанского проспекта и улицы Куляшова протестующие встретили кордон бойцов ОМОН и внутренних войск. Силовики задержали одного из активистов, после чего протестующие повернули обратно.

Ещё одна стычка с силовиками произошла в районе универмага «Беларусь». Участники марша протеста начали бросать камни в транспорт правоохранителей, в ответ силовики несколько раз выстрелили в воздух резиновыми пулями. После этого часть протестующих покинула шествие, а остальные продолжили двигаться к проспекту Рокоссовского. Там толпа начала рассеиваться, люди стали возвращаться в свои микрорайоны. В настоящее время от многочисленной толпы на улицах осталось несколько сотен активистов, сообщает РИА Новости.

Во время проведения акции в белорусской столице были проблемы с мобильной связью, мобильный интернет был недоступен, теперь его работа восстановлена. Закрытые на время шествия станции метро вновь открылись.

NEWS.ru писал, что очевидцы протестного марша заметили на нём молодого человека, похожего на Макса Коржа. Популярный белорусский певец несколько раз участвовал в акциях солидарности.

Известно, что на воскресной акции протеста силовики задержали 50 человек. Причём, они останавливали не только участников несанкционированного марша, но и случайных прохожих. По предварительным данным, в несанкционированной акции участвовали 15 тысяч человек.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.