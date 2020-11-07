В Минске задержано более 30 протестующих

https://static.news.ru/photo/d9bc6a22-20f2-11eb-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

В Белоруссии продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. Задержано более 30 участников акции «Марш медиков» и женского шествия «Цветочный демарш справедливости».

В 12:00 в Минске был анонсирован марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы — силовики их задержали. <...> В 14:00 был анонсирован традиционный женский марш, но силовики начали задержания женщин, когда ещё те не успели собраться, — говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

Участники протестов выражают несогласие с итогом президентских выборов, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко с большим отрывом от Светланы Тихановской. Граждане считают результаты выборов сфальсифицированными и уверены в реальной победе оппозиционного кандидата.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские правоохранительные органы серьёзно подготовились к акциям. Силовики стянули дополнительные силы к месту акции протеста врачей в Минске.