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Журналистка из Швейцарии Люция Чирки задержана в Минске. Об этом сообщает незарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна».

В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки. Её местонахождение неизвестно, Люция успела сообщить, что её задержали в центре города, — говорится в сообщении.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии на фоне массовых протестных акций неоднократно пресекали попытки террористических актов. На совещании по вопросам совершенствования законодательства он разделил протестующих на несогласных с действиями властей и на потенциальных нарушителей закона.