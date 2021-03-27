В Минске задержан мужчина с газовым и сигнальным пистолетами

https://static.news.ru/photo/03a2fc60-8f08-11eb-b2da-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские силовики задержали в столице мужчину с газовым и сигнальным пистолетами. При нём также находились патроны, лазерная указка и складной нож, утверждается в сообщении пресс-службы МВД республики.

По данным ведомства, задержанный — 30-летний житель Вилейского района. Правоохранители обратили на него внимание около станции метро «Пушкинская».

Особо отмечается тот факт, что задержанный состоит в неких деструктивных Telegram-чатах. При этом ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику. Несмотря на официальную позицию МВД, которое заявило, что в стране не зафиксировано ни одной акции протеста, только в белорусской столице задержаны несколько десятков человек, писал NEWS.ru.