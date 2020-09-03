В Минске задержали подростка за нападение на мужчину во время протестов

https://static.news.ru/photo/1739ec82-ee15-11ea-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Милиционеры задержали в Минске 17-летнего подростка по имени Тимур по подозрению в нападении на водителя грузовика после президентских выборов.

10 августа на улице Притыцкого в Минске в эпицентре массовых беспорядков находился 17-летний подросток. Он оказался причастным к вооружённому нападению на водителя грузовика МАЗ, который приехал для эвакуации троллейбуса. Силовики установили участие подростка несанкционированной акции протеста после изучения записей с камер видеонаблюдения.

В настоящий момент указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, — заявили в Следственном комитете Белоруссии.

В ведомстве отметили, что ряд белорусских СМИ рассказали о 17-летнем подростке, который попал в больницу после задержания сотрудниками милиции. Он заявил, что 12 августа возвращался из торгового центра, где его беспричинно остановили силовики. Факт участия в массовых беспорядках подросток скрыл. Выяснилось, что именно этот молодой человек участвовал в нападении на водителя МАЗа.

Ранее по факту нападения был задержан 28-летний житель Минской области.

NEWS.ru писал, что в Белоруссии завели уголовное дело на мужчину, который планировал приготовить «коктейль Молотова» и передать его участникам протестов. Ночью 12 августа милиция остановила автомобиль, в котором были найдены бензин, тряпки и машинное масло. Водитель пояснил, что нашел в Сети инструкцию для производства коктейля и хотел ей воспользоваться, но затем передумал и решил уехать домой. «Ингредиенты» коктейля он оставил в машине, поскольку опасался выкинуть их в городе.