В Минске задержали члена координационного совета Лилию Власову

https://static.news.ru/photo/37b85c0e-eb8c-11ea-ba70-fa163e074e61_660.jpg Лилия Власова Фото: mediation-eurasia.pro

Член президиума координационного совета (КС) Лилия Власова задержана в Минске. Об этом сообщил её коллега по КС Павел Латушко.

Член координационного совета Лилия Власова задержана около получаса назад. Задержание осуществлял департамент финансовых расследований КГК. В её доме был произведён обыск, — рассказал Латушко в своём Telegram-канале.

Задержание произошло накануне заседания расширенного координационного совета, добавил он. Власова является международным медиатором и юристом. Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД белорусской столицы по поводу участия в несанкционированном митинге.

Ранее в Минске были задержаны двое других членов КС — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Их участники не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Она объявила о создании координационного совета оппозиции в целях мирной передачи власти. В него вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.

18 августа состоялась первая пресс-конференция КС. Собравшиеся объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов, сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти». Белорусские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский адвокат и член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подал в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.