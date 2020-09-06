В Минске задержали автомобиль с ножами и топором

https://static.news.ru/photo/304db72c-f05d-11ea-ac74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Автомобиль с оружием был задержан в Минске. Милиционеров он привлёк наличием в салоне «негосударственной атрибутики». Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По её словам, сотрудники ДПС ГАИ на Партизанском проспекте обратили внимание на автомобиль Opel. Когда патрульная машина стала приближаться к немецкой иномарке, водитель вышел из автомобиля, закрыл его и скрылся в неизвестном направлении.

Силовики вскрыли Opel для досмотра и обнаружили в нём помимо негосударственной атрибутики несколько видов ножей, топор и наклейки с надписями: «Мы требуем переговоров с народом» и «Забастовка», сообщает РИА Новости.

В Белоруссии 6 сентября проходит очередная акция протеста. Ранее выйти на «Марш единства» белорусов призвала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В Минске акция началась в 14:00 мск. Протестующие дошли до дворца Александра Лукашенко, где им преградили путь силовики. После этого неизвестные распылили около оцепления перцовый газ. Очевидцы утверждают, что в акции принимают участие не менее 100 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что протестующие в Минске заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который считается символом протестов, напротив Дворца Независимости.

Протестные акции начались в Белоруссии с 9 августа, сразу после выборов президента. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.