В Минске за участие в протестах задержали 40 человек

https://static.news.ru/photo/81f9112c-53f7-11eb-88e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В период с 7 по 10 январе в столице Белоруссии были задержаны 40 участников массовых протестных акций. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Она отметила, что обстановка в Белоруссии в праздничные дни была достаточно спокойной и контролируемой, чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.

По словам Чемодановой, сотрудники милиции и внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о происшествиях и приняли меры по обеспечению безопасности в местах проведения протестов.

Представитель МВД добавила, что акции и пикеты были малочисленными, несмотря на призывы к участию в них в «деструктивных Telegram-каналах». Она пояснила, что в разных местах Минска собирались разрозненные группы протестующих, которые совершали короткие марши по дворовым территориям. Чемоданова отметила, что участники акций публиковали фото таких шествий в соцсетях, но их всё равно не хватило для создания ощущения массовости, сообщает ТАСС.

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии и основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская назвала оптимальное время для новых выборов главы республики. По её мнению, они, а также референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года. При этом Лукашенко в новых выборах принимать участия не должен, подчеркнула Тихановская.